Fatih Karagümrük 1. Lig'e yükseldi
TFF 2. Lig Play-Off Final müsabakasında Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-0 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi. Fatih Karagümrük, Keçiörengücü ve Menemen Belediyespor'un ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen 3. takım oldu.
TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda İstanbul ekibinin zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrüklü futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
ŞAMPİYONLUK KUTLANDI
Maçın son düdüğüyle beraber adeta bayram havası yaşayan Fatih Karagümrüklüler, hatıra fotoğrafları çektirip şampiyonluğu kutladı.
Fatih Karagümrük takımı, düzenlenen seremoniyle şampiyonluk kupası ile madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in elinen aldı.
Kaynak: AA
YORUMLAR (7)
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KARAGÜMRÜK OLEEYYYYCevap Yaz Yayından Kaldır
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Karagümrüğüm süper lige yakışırCevap Yaz Yayından Kaldır
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tebrikler emeğinize sağlık.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sonra derleeki liglerde niye seyirci yok.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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tebrik ederim. Taraftarın hakkı olan biletler üzerinden rant yapmaya çalışan gerçek taraftar görünümlü kan emiciler karlı çıktı bu maçta sadece. Sizler bu takımda taraftar göründüğünüz sürece sakaryasporun burnu b. tan çıkmaz. BETER OLUN!!! Herşey tribünlerde binlere kişi toplanarak meşale şov falan yaparak bitmiş olmuyor. senin takımın çöp şov yapsan ne olur? Yazık oldu tekrar tebrikler KARAGÜMRÜK resital izlettin tecrübelilerinleCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır