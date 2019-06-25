Fatih Karagümrük, Mehmet Topal'ın peşinde
Spor Toto Birinci Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal'ı transfer etmek istiyor.
Spor Toto Birinci Lige yükselen Fatih Karagümrük, transferde bombayı patlatıyor. Kadrosunda Erkan Zengin, Mehmet Batdal, Barış Özbek gibi deneyimli oyuncuları bulunduran Karagümrük, Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Mehmet Topal'ı kadrosuna katmak istiyor.
GEÇEN SEZON 36 MAÇA ÇIKTI
A Spor'a konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Mehmet Topal'a teklif götüreceğiz." dedi. 33 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıktı ve 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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