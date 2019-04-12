Fatih Altaylı: Umarım Derbiyi Galatasaray 7-0 Kazanır

Gazeteci Fatih Altaylı, Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı Ülker Stadında konuk edeceği dev derbiyi yorumladı. İşte Altaylı'nın derbi yorumu:

"Galatasaraylılar arasında bu sene bir cümle moda oldu ve bu cümleyi son günlerde Fenerbahçeli arkadaşlarımdan da duymaya başladım. O cümle şu: "O sene bu sene" Yani 20 yılı bulan Saracoğlu'nda kazanamama seresine son verme senesi. Tüm derbiler gibi bu derbide de değil skoru kimin kazanacağını tahmin etmek çok zor.

"6-0'IN ACISI ANCAK ÖYLE ÇIKAR"

İlk yarıda yüzde yüz favori olan Galatasaray sahasında 2-0'dan 2-2'ye gelen maçla 2 puan kaybetti. Üstelik de Fenerbahçe favori olmadığı derbileri daha rahat kazandı. Benim tahminim yine beraberlik üzerine. Skor tahmini de öyle. Tabii Galatasaray çok rahat bir maç oynayıp kazanabilir de fakat ihtimal zayıf. Skor tahminim yok. Skor temennim Galatasaray'ın 7-0 kazanması. Çünkü o sahada 6-0'ın acısı ancak öyle çıkar."

(Habertürk)