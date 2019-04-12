Fatih Altaylı: Umarım Derbiyi Galatasaray 7-0 Kazanır
Gazeteci Fatih Altaylı, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı. Altaylı, "Skor temennim Galatasaray'ın 7-0 kazanması. Çünkü o sahada 6-0'ın acısı ancak öyle çıkar." dedi.
Gazeteci Fatih Altaylı, Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı Ülker Stadında konuk edeceği dev derbiyi yorumladı. İşte Altaylı'nın derbi yorumu:
"Galatasaraylılar arasında bu sene bir cümle moda oldu ve bu cümleyi son günlerde Fenerbahçeli arkadaşlarımdan da duymaya başladım. O cümle şu: "O sene bu sene" Yani 20 yılı bulan Saracoğlu'nda kazanamama seresine son verme senesi. Tüm derbiler gibi bu derbide de değil skoru kimin kazanacağını tahmin etmek çok zor.
"6-0'IN ACISI ANCAK ÖYLE ÇIKAR"
İlk yarıda yüzde yüz favori olan Galatasaray sahasında 2-0'dan 2-2'ye gelen maçla 2 puan kaybetti. Üstelik de Fenerbahçe favori olmadığı derbileri daha rahat kazandı. Benim tahminim yine beraberlik üzerine. Skor tahmini de öyle. Tabii Galatasaray çok rahat bir maç oynayıp kazanabilir de fakat ihtimal zayıf. Skor tahminim yok. Skor temennim Galatasaray'ın 7-0 kazanması. Çünkü o sahada 6-0'ın acısı ancak öyle çıkar."
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aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş gsaray en kötü halinde bile olsa feneri yenemez aksine moral bulup kenetlenmesine yardımcı olur 2 kere 2 dört eder 5 ederse 7 atarlarCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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NE DEMEK BU YA..O KADARDA DEĞİL. FENERBAHÇEMİZİN DİRİLİŞ GÜNÜ O GÜNDÜR. İYİKİ BU YORUMU AZİZ SİNYOR DUYMADI CEVABINI İYİ VERİRDİ.RAHAT UYU SİNYORCevap Yaz Yayından Kaldır
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6...0 unutamıyorlar zavalılarCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Cubeli hocaylan beraber dua edin belki olurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kadıköyde kupa kaldırmışız yenmesekte olur hhahahaCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır