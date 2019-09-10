Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a: Topu görse bomba diye karakola götürür

Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a: Topu görse bomba diye karakola götürür

A Milli Kadın Voleybol Takımı antrenörü Giovanni Guidetti için ırkçı bir paylaşımda bulunan Demet Akalın'ı sert sözlerle eleştiren Fatih Altaylı, "Topu görse bomba diye karakola götürür" dedi.

10.09.2019 10:59
Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a: Topu görse bomba diye karakola götürür

2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbsitan karşısında muhteşem bir mücadele vermesine rağmen maçı beşinci sette kaybeden milli takımımız, her kesimden alkış topladı.

"KOÇUMUZ NİYE TÜRK DEĞİL"

Yenilgiye rağmen mücadeleleriyle sporseverlerin takdirini toplayan Filenin Sultanları'yla ilgili en ilginç çıkış Demet Akalın'dan geldi. Akalın, paylaşımında "Koçumuz niye Türk değil, kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar" ifadelerini kullandı.

"TOPU GÖRSE BOMBA DİYE KARAKOLA GÖTÜRÜR"

Bu çıkışı ile eleştiri oklarını üzerine çeken Demet Akalın'a bir tepki de Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi. Ünlü şarkıcıyı sert sözlerle eleştiren Altaylı, "Ne diyeceksin ki buna! Hanımefendi voleybol maçını en son ne zaman izlediniz? Voleybol topunu gördüğünüzde bomba diye karakola götürdüğünüz oldu mu? Guidetti'yi yargılayacak derecede voleybola hakim misiniz? Bu adamın adını daha önce herhangi bir yerde duydunuz mu, başarılarına hakim misiniz? Komik oluyor" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a: Topu görse bomba diye karakola götürür
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YORUMLAR (5)

  • TEAM SYSTEM:
    Zavallı DEMET''İ paylaşım yapıp Voleybol Bayan Milli Takımımızla ilgili fikrini paylaştığına pişman ettiniz kadını ! Üzmeyin cahilliğine verin .
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  • LEON BUUREN:
    DEMET AKALIN BU ÜLKEYE GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ ZAVALLI. UKALALIK''TA SINIR YOK KADINDA. HER ŞEYİ BİLİYOR MAŞALLAH , MÜNECCİMMİDİR NEDİR.
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