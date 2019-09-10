Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a: Topu görse bomba diye karakola götürür

10.09.2019 10:59

2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbsitan karşısında muhteşem bir mücadele vermesine rağmen maçı beşinci sette kaybeden milli takımımız, her kesimden alkış topladı.

"KOÇUMUZ NİYE TÜRK DEĞİL"

Yenilgiye rağmen mücadeleleriyle sporseverlerin takdirini toplayan Filenin Sultanları'yla ilgili en ilginç çıkış Demet Akalın'dan geldi. Akalın, paylaşımında "Koçumuz niye Türk değil, kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar" ifadelerini kullandı.

"TOPU GÖRSE BOMBA DİYE KARAKOLA GÖTÜRÜR"

Bu çıkışı ile eleştiri oklarını üzerine çeken Demet Akalın'a bir tepki de Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi. Ünlü şarkıcıyı sert sözlerle eleştiren Altaylı, "Ne diyeceksin ki buna! Hanımefendi voleybol maçını en son ne zaman izlediniz? Voleybol topunu gördüğünüzde bomba diye karakola götürdüğünüz oldu mu? Guidetti'yi yargılayacak derecede voleybola hakim misiniz? Bu adamın adını daha önce herhangi bir yerde duydunuz mu, başarılarına hakim misiniz? Komik oluyor" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.