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Fatih Altaylı canlı yayında Galatasaraylı futbolculara "Şerefsiz" dedi!

Fatih Altaylı, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaraylı futbolculara hakaret etti. Altaylı, "Sevgili dostumuz imparatorumuz Fatih Terim, '6 haftadan beri ders vereceğim, nasihat edeceğim, göstereceğim gününü' deyip aynı ruhsuz, haysiyetsiz, şerefsiz, onursuz futbolcularla sahaya çıkamazsın." dedi.

11.11.2019 23:40 | Son Güncelleme: 11.11.2019 23:42
Fatih Altaylı canlı yayında Galatasaraylı futbolculara

, Habertürk'te yayınlanan Saati programında gündemi değerlendirdi. Altaylı, "Sevgili dostumuz, imparatorumuz , '6 haftadan beri ders vereceğim, nasihat edeceğim, göstereceğim gününü' deyip deyip aynı ruhsuz haysiyetsiz şerefsiz onursuz futbolcularla sahaya çıkamazsın. Şimdi bana diyecek ki Fatih Terim, 'Galatasaray ile böyle konuşamazsın.' Konuşurum kardeşim konuşurum. Bu kulüp 2 milyar TL'ye yakın borç içinde bu güruha bu sene de 100 milyon dolar para ödeyecek. Bu güruhun sahada bize sunduğu bu." dedi.

"FATİH TERİM RUHSUZ FUTBOLCULARI OYNATMAYACAK"

Altaylı, "Belhanda yavşakça top oynuyor' dedim diye beni eleştirdiler. Fatih Terim ruhsuz futbolcuları oynatmayacak. Karaktersiz futbolcuları oynatmayacak. BeIN Sports maçın oyuncusu adayı olarak Feghouli ve Lemina'yı gösteriyor. Bunlar rezil oynuyor. Yayıncı kuruluş, burada Galatasaray'a komplo kuruyor." dedi.


Haber Videosu: Fatih Altaylı canlı yayında Galatasaraylı futbolculara "Şerefsiz" dedi!
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HABER YORUMLARI (5)

  • TÜRKOĞLU:
    Adam haklı. 11 yabancı, hepsi birbirinden berbat. Başarılı değillerse, almayın bu yabancıları.
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  • KAĞAN SOYDAN:
    Ya nezannediyordunuz ki haydi milli takımı cikarsaydik realin karşısına 6-0 değilde 3-0 biterdi futbol bu ne milletin şerefine laf atıyorsun Fatih Altaylı Senin haberciliginide aynı gözle görsek hoşuna mı gidecek kime neye göre şerefsiz diyorsun insanlara Haydi bakalım erkeksen serefliysen onurluysan okullarda satılan uyuşturucu lari gündeme getirde alnından opelim hodri meydan
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  • BELHANDA:
    bu fatıh altaylıyı. . bırı çıkar bırgun sokakta dumduz eder. . kımseye hakaret hakkı yok. . adam gıbı eleştırırsın. . . aştan çıkma nane çöpü. .
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  • ALİ AGA:
    Çoğu doğruda bu söylediklerinin sen bu lafları deme hakkını kimden alıyorsun. Sen futbol üstü bir adammısın otoritemisin
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