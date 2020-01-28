: Falcao ve Saracchi'nin sağ adalesinde zorlanma tespit edildi

28.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:50

Galatasaray'da Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildi.

KAYSERİ MAÇINDA YOKLAR

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır." denildi.

Bu gelişmenin ardından Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin Kayserispor maçında forma giymesi beklenmiyor.

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