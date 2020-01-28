Falcao ve Saracchi'nin sağ adalesinde zorlanma tespit edildi
Galatasaray'da Konyaspor maçında sakatlanan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin durumu belli oldu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Falcao ve Saracchi'nin sağ uyluk adale grubunda zorlanma tespit edildi.
Galatasaray'da Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildi.
KAYSERİ MAÇINDA YOKLAR
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır." denildi.
Bu gelişmenin ardından Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin Kayserispor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Haber Videosu: Falcao ve Saracchi'nin sağ adalesinde zorlanma tespit edildi
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golcü dediğimiz adam çürük çıktıCevap Yaz Yayından Kaldır
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hahahahah falzaoooooo :)))))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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falcao en az dört maç oynamaz.Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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aslanlara acil şifalarCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır