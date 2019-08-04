Falcao transferi hakkında konuştu! Tercihi...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ve İspanyol ekibi Valencia'nın da kadrosuna katmak için uğraş verdiği Falcao, geleceğiyle ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı.

Fransız kulübünün sözleşme yenilemek için teklifte bulunmadığını belirten Kolombiyalı golcü, "Monaco yeni bir sözleşme teklif etmedi, son bir senem kaldığı için gelen teklifleri değerlendirmek istiyorum. Gelen güzel teklifler var, ben de ailemi ve geleceğimizi düşünmek zorundayım." dedi.

Falcao, "Galatasaray ve Valencia'nın teklifleri var, tercihin ne?" sorusuna ise "Bir profesyonel gibi davranacağım ama bütün bunların çabuk bir şekilde çözülmesini istiyorum" yanıtını verdi.