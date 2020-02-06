Falcao, sahada koşu çalışmalarına başladı
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Radamel Falcao'nun fizyoterapistler eşliğinde saha koşularına başladığı belirtildi.
Galatasaray'ın deplasmanda 3-0 kazandığı İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Radamel Falcao çalışmalara başladı.
Galatasaray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Kolombiyalı golcünün bugünkü tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.
SARACCHI'NİN DE TEDAVİSİ BİTTİ
Açıklamada sakatlığı bulunan bir başka isim Marcelo Saracchi'nin ise tamamlanan tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koordinasyon çalışması yaptığı açıklandı.
Haber Videosu: Falcao, sahada koşu çalışmalarına başladı
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Sorun belhanda, falcao, nagatomo değil, fatih efendi artık emekli olup kendine bir kebapçı açmalı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu ne 2 geri bir ileri sakatCevap Yaz Yayından Kaldır
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5 HAFTADA 1 MAÇ OYNAYIP VE SONRA 60-70 DAKİKALAR ARASINDA 20 METRE DEPAR ATINCA SAKATLANAN ADAMI MİLYONLARCA EURO TRANSFER PARASI VEREREK ALAN ADAMIN FUTBOL BİLGİSİNİN TAAAAAA. . . AKLINI ÖPEYİM. DARBE ALARAK SAKATLANSA ANLAYACAĞIMDA, ADAM KOŞTU DİYE 3 HAFTA SAKATLANIYOR YAHU. BİZDE ÇIKMIŞIZ VEDAT MURİÇ GOLCÜMÜ DİYORUZ. FALCAONUN YANINDA HEMDE METİN OKTAY KALIR MURİÇ. DOĞRUYA DOĞRU. FATİH HOCA BIRAKMALI ARTIK, MAALESEF BEYNİ İLE KASLARI SEKRONİZE ÇALIŞMAZ OLMUŞ. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sezon bitti adamın birtane kendi çabasıyla attığı gol yok be ya penaltı ya birilerine çarparak böyle garip bi durumda varCevap Yaz Yayından Kaldır
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ya olum :))) müzmin sakat hahahahaCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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BU HANGİ ARA SAKATLANDI DA TEKRAR İYLEŞTİCevap Yaz 5 Yayından Kaldır