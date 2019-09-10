Falcao'nun metabolik yaşı 22 çıktı, doktorlar şaştı kaldı!

10.09.2019 13:55

Kasımpaşa maçında ilk kez G.Saray formasını giymeye hazırlanan Falcao'nun Monaco'da ilk 4 haftada oynamasına engel olan sakatlığından eser kalmadı. Kolombiyalı yüzde 100 hazır durumda.

DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI

Galatasaray'ın yeni yıldızı Falcao'nun sağlık kontrolündeki detaylı analizde metabolik yaşının 22 çıkması doktorları bile şaşırttı. Golcü futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bazı veriler şöyle:

Vücut yağ oranı: DENGELi

İç organ yağlanması: DÜŞÜK

Hücre içi ve dışı sıvı miktarı: YETERLİ

Toplam su miktarı: İDEAL

Vücut kas dengesi: MÜKEMMEL