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Radamel Falcao, Galatasaray, Falcao, Spor

Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun Katar ya da Suudi Arabistan'a transfer olmayacağı ve Galatasaray'da kalarak gelecek sezon çok daha iyi bir performans göstermek istediği ortaya çıktı.

09.04.2020 08:11 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:57

G.Saraylı Radamel Falcao, son dönemde adı transfer haberlerinde en çok yer alan futbolcu oldu. Arap basınında çıkan haberlerde Kolombiyalı santrforla başta Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere çok sayıda Körfez ülkesi kulübünün ilgilendiği ileri sürüldü. Birbiri ardına ortaya atılan bu iddialara karşın Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği belirtildi.

GELECEK SEZON ÇOK DAHA İYİ OYNAMAK İSTİYOR

Sakatlığı nedeniyle haftalarca forma giyemeyen tecrübeli oyuncunun, önümüzdeki sezon sarı kırmızılı takımda kalıp çok daha iyi performans göstermeyi hedeflediği ifade edildi.

Ailesi ile İstanbul'da çok mutlu olan Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada, Kolombiya ya da Fransa'ya gitmek gibi bir talepte bulunmadı. Transferi tüm dünyada büyük yankı yaratan 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 10 gol attı, 1 asist yaptı.

Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Kaynak: Hürriyet

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Kolombiyalı golcü Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
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Haber Yorumları (1)
MEMET33: ENAYİ Mİ ADAM? 3 HAFTA YAT 1 HAFTA PENALTIDAN BİR GOL AT, OOOO KRALSIN. . .
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