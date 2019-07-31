Falcao'nun Galatasaray'a maliyeti ortaya çıktı!

Galatasaray dünyaca ünlü forvet Radamel Falcao ile her konuda anlaştı ve Monaco ile el sıkıştı. İşte transfer sürecinin ilerleyişi...

1. Geçen sezon kümede kalma mücadelesi veren ve takımı 2016'da şampiyon yapan teknik direktör Leonardo Jardim'i göreve getirdikten sonra lige tutunan Monaco, sezonun bitimine 2 ay kala Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'e gelecek sezon devam etmeyeceklerini bildirdi.

2. 2013 yılında Monaco'ya 60 milyon euroya getirdiği Falcao'ya Fransız kulübünün bu kararını açıklayan menajer Mendes, oyuncunun 'İlk tercihim İspanya La Liga' demesi sonrası arayışlara başladı. Monaco kulübü, 2017'de kontratını yenilerken, 14 milyon euroluk yıllık ücretinde indirime giden ve geride kalan 2 sezonda önce 9 sonra da 8 milyon euroya oynamayı kabul eden Falcao'ya bonservisinin bedelsiz verileceğini bildirdi. Hatta bunun garantisini verdi.

İSPANYA DEVRE DIŞI KALDI

Sabah'ta yer alan habere göre; 3. Kolları sıvayan Mendes, İspanya'da en yakın olduğu iki kulüple temasa geçti. Forvet hattında Diego Costa'ya ve Griezmann'a sahip olan Atletico Madrid, Morata'nın da satın alma opsiyonunu kullanınca, Falcao'ya eski kulübünün kapıları kapandı. Griezzman'ın şok ayrılık kararı sonrasında Atletico Madrid'in patronu Gil, genç bir oyuncuya yatırım yapmayı tercih etti ve 126 milyon Euro'ya Benfica'dan Joao Felix'e imza attırdı.

4. Mendes'in ikinci durağı Valencia idi. İspanyol kulübünün Uzakdoğulu patronu Lim ile önemli transferlere imza atan Mendes, takımın golcüsü Rodrigo'yu 60 milyon euroya satmayı planladı. Ancak Roma ve Inter, bu rakamı yüksek bulunca Rodrigo takımda kaldı. Bir de Valencia, Maxi Gomez'i kadrosuna katınca; Falcao için Valencia rüyası da bitti.. Hatta İspanya sayfası kapandı.

MENDES ÇOK SERT ÇIKTI

5. Eski G.Saraylı Fernando'nun da menajeri olan Mendes, Brezilyalı oyuncunun Sevilla'ya satışı sonrasında Falcao için Galatasaray ile görüştü. Yüksek maliyeti nedeniyle Mendes'e kesin bir yanıt veremeyen sarı-kırmızılı yönetim, alternatif isimleri de değerlendirmeye aldı.

6. Monaco, Falcao'dan boşalacak yer için Mendes'in portföyünde yer alan Milan'dan Andre Silva'yı istedi. Silva'nın Monaco'daki sağlık testlerinden geçememesi sonrasında sportif direktör Oleg Petrov ile tartışan Mendes, 'Bu önemli bir sakatlık değil. Niye sorun ediyorsunuz?' dedi. Bu çıkış sonrası Monaco ikna oldu. Bu arada Real Madrid'den Mariano Diaz'ı kiralamak isteyen Fransız ekibi için L'Equipe Gazetesi 1. sayfasından 'Falcao yolcu Mariano Diaz geliyor' manşetini attı. Tüm bu gelişmeler G.Saray'ın işini kolaylaştırdı. Ve transferin kapısını açtı.

BEDAVA GİTME HAKKI VAR

7. "Kariyerime ülkemde Millonarios'ta son vermek istiyorum" diyen Falcao için Mendes, G.Saray ile yapacakları 2+1 yıllık kontrata özel bir madde koyduruyor. Bonservis bedeli ödenmeden G.Saray'a gelecek olan Kolombiyalı, 2. sezonun sonunda opsiyon hakkını kullanıp bedelsiz olarak Millonarios'a gidebilecek. Falcao, Cimbom'da yılda 5 milyon euro + bonus kazanacak.

8. Kolombiyalı golcüyü cumartesi gününe kadar İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirmeyi planlayan Galatasaray, Panathinaikos ile yapacakları maç öncesinde yılın flaş transferini taraftarının önüne çıkarmayı hazırlanıyor.