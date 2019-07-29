Falcao'nun Galatasaray'a geleceği tarih belli oldu! GS Store'da dev hazırlık

Dört koldan Falcao transferini bitirmek için çabalayan G.Saray, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kolombiyalı golcü ile anlaşan, Monaco kulübünü de ikna etmeye çok yaklaşan sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinin cumartesi günü Sampdoria ile oynayacağı son hazırlık maçından önce transferi sonlandırmak istiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Yönetimin hemen ardından da oyuncuyu İstanbul'a getirip 3 Ağustos'ta Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile oynanacak hazırlık maçında Falcao ile gövde gösterisi yapmayı planladığı öğrenildi. Aynı gün futbolcunun isminin yer aldığı formaların da GS Store'larda satışa sunulacağı kaydedildi.

PORTEKİZ İHTİMALİ YOK

Bu arada Portekiz medyası Porto-Monaco karşılaşması sonrasında Falcao'nun Portekiz'e dönüş ihtimalinden söz etmezken, Kolombiyalı golcünün yüksek maliyeti nedeniyle Roma'nın da transferde geri adım attığı ifade edildi.

TEKLİFİ DOĞRULADI

Monaco'nun kampına katılan Radamel Falcao'nun transfer durumu Kolombiya basınının da gündeminde. Antena 2'de yayınlanan habere göre, golcü futbolcu geleceğiyle ilgili olarak bazı tekliflerin olduğunu doğrularken herhangi bir kulüp ismi vermekten kaçındı. Söz konusu haberde Galatasaray'ın Falcao'ya yıllık 5 milyon euro önerdiği ve transferin önümüzdeki saatlerde netlik kazanacağı belirtildi.