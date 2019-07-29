Falcao'nun Galatasaray'a geleceği tarih belli oldu! GS Store'da dev hazırlık
Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde kadrosuna katmak istediği golcü oyuncu transferinde sona geldiği öğrenildi. Sarı kırmızılı ekip, Kolombiyalı yıldız Falcao'yu 3 Ağustos tarihinde Panathinaikos ile oynanacak maça yetiştirmeye çalıştığı ve oyuncunun formalarını da GS Store'larda satışa sunacağı belirtildi.
Dört koldan Falcao transferini bitirmek için çabalayan G.Saray, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kolombiyalı golcü ile anlaşan, Monaco kulübünü de ikna etmeye çok yaklaşan sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinin cumartesi günü Sampdoria ile oynayacağı son hazırlık maçından önce transferi sonlandırmak istiyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Yönetimin hemen ardından da oyuncuyu İstanbul'a getirip 3 Ağustos'ta Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile oynanacak hazırlık maçında Falcao ile gövde gösterisi yapmayı planladığı öğrenildi. Aynı gün futbolcunun isminin yer aldığı formaların da GS Store'larda satışa sunulacağı kaydedildi.
PORTEKİZ İHTİMALİ YOK
Bu arada Portekiz medyası Porto-Monaco karşılaşması sonrasında Falcao'nun Portekiz'e dönüş ihtimalinden söz etmezken, Kolombiyalı golcünün yüksek maliyeti nedeniyle Roma'nın da transferde geri adım attığı ifade edildi.
TEKLİFİ DOĞRULADI
Monaco'nun kampına katılan Radamel Falcao'nun transfer durumu Kolombiya basınının da gündeminde. Antena 2'de yayınlanan habere göre, golcü futbolcu geleceğiyle ilgili olarak bazı tekliflerin olduğunu doğrularken herhangi bir kulüp ismi vermekten kaçındı. Söz konusu haberde Galatasaray'ın Falcao'ya yıllık 5 milyon euro önerdiği ve transferin önümüzdeki saatlerde netlik kazanacağı belirtildi.
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ASPORDA akşam Falcao için öyle bir reklam yapıyorlar ki sanki Türkiye''ye gelmiş kariyeri en yüksek futbolcu Aykut İnce ve iki yorumcu oturmuş Falcao gelirse yok şöyle olur yok hava alanına giderim Türkiye de yer yerinden oynar türünden Falcao olayını kaynatıyorlar Falcao neymiş , madem çok büyük neden kaç senedir düşmeme mücadelesi veren Monacoda oynuyor ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gs li olarak biz de yedik.Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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İstatistikleri üç aşağı beş yukarı Max Kruse gibi kaleye 6 şut atar bi tanesi gol olur. Samatta''nın sol ayağına değişmem Samatta 3 şuttan birini gol yapar. Nerede performansı düşmüş adam var onları getirmek bizim ülkemizin adeti oldu yazık. . . .Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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Senin dediğin kumaşı iyi olan Yıldız gençler 20 milyondan 30 milyona 40 milyon euro''dan başlıyor 5 10 milyon Euro''luk gençlerde gördük ülke futboluna ne getirdi hiçbir şey satıştan da hiçbir şey kazandırmadı4 Yayından Kaldır
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atma ziyaaaCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ben fbliyim ama falcao da gelirse tek diyebileceğim yetiş ya ali yetiş ya nihat özdemirCevap Yaz 28 1 Yayından Kaldır
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HHHEEE BEKLEYİN GELİRCevap Yaz 28 Yayından Kaldır
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fener çatla emi ?Cevap Yaz 25 1 Yayından Kaldır
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merak etmeyin böyle giderse ülke futbolu hem çatlayacak hemde patlayacak. yakında Avrupa bizi organizasyonlara bile almayacak??? artık Asya şampiyonlar ligi uefa asya liginde oynarız.1 1 Yayından Kaldır
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bize büyle gelin işte farkımız beli olsunCevap Yaz 26 Yayından Kaldır