Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un paylaşımına tepki: Evinize dönün

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği yıldız oyuncu Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un paylaşımına taraftardan tepki geldi. Paylaşıma gelen "Evinize dönün." yorumuna Taron, "Galatasaray bizim evimiz." yanıtı verdi.

28.10.2019 15:06
Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un paylaşımına tepki: Evinize dönün

Galatasaray'ın Monaco'dan uzun uğraşlar sonrasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Falcao'nun forma giymemesi taraftarın tepkisini çekiyor.

Özellikle bonuslarla birlikte 7 milyon euro yıllık maaşı olan ve taraftarın büyük beklentileri olan Falcao'nun sakatlığı yüzünden forma giyememesi üstüne takımın durumunun da kötü olması taraftarın sabrını iyice taşırdı. Son olarak Beşiktaş derbisinde forma giymeyen ve Galatasaray'ın 1-0 yenilmesi sonrası Falcao'nun eşi Lorelei Taron'ın yaptığı paylaşıma bir taraftardan tepki geldi.

"GALATASARAY BİZİM EVİMİZ"

Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, kendisine "Evinize dönün." yazan bir kullanıcıya yanıt verdi: "Seni üzdüğüm için özür dilerim ancak Galatasaray şu an bizim evimiz ve kalıp, takım için savaşacağız." ifadelerini kullandı.


VİDEO: Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un paylaşımına tepki: Evinize dönün
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (3)

  • TÖRKİYE COK GÖZEL,ŞİŞKABAB COK GÖZEL:
    40 yaşında adamı aldılar bunu da büyük başarı olarak verdiler. Tabii ki eviniz. Bu yaşınızda piyango çıkmış size nemutlu. Bu yetersiz adama verilen parayla 10 tane ilçeye stadyum yapılırdı. Federasyon hala uyusun. Modern ve bilgili hocalarla futbol ülkemizde sanayiye dönüşebilecekkken, eski futbolcuların teknik direktör olduğu garip bir sistem devam edip duruyor. Tvlerde saçma sapan yorum programları da kaymağı. . .
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • MEMET33:
    EVET GALATASARAY SİZİN EVİNİZ. HEMDE KİRASIZ VE ÜSTÜNE 15 MİLYON YUROCUK PARA ALDIĞINIZ EVİNİZ. . .
    Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.