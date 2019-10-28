Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un paylaşımına tepki: Evinize dönün

28.10.2019 15:06

Galatasaray'ın Monaco'dan uzun uğraşlar sonrasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Falcao'nun forma giymemesi taraftarın tepkisini çekiyor.

Özellikle bonuslarla birlikte 7 milyon euro yıllık maaşı olan ve taraftarın büyük beklentileri olan Falcao'nun sakatlığı yüzünden forma giyememesi üstüne takımın durumunun da kötü olması taraftarın sabrını iyice taşırdı. Son olarak Beşiktaş derbisinde forma giymeyen ve Galatasaray'ın 1-0 yenilmesi sonrası Falcao'nun eşi Lorelei Taron'ın yaptığı paylaşıma bir taraftardan tepki geldi.

"GALATASARAY BİZİM EVİMİZ"

Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, kendisine "Evinize dönün." yazan bir kullanıcıya yanıt verdi: "Seni üzdüğüm için özür dilerim ancak Galatasaray şu an bizim evimiz ve kalıp, takım için savaşacağız." ifadelerini kullandı.