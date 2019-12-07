Falcao'nun Alanyaspor maçının kadrosunda olması bekleniyor
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao'dan Galatasaray'a müjde geldi. Falcao'nun, Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda yer alacağı belirtildi.
Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor.
Sarı-kırmızılılarda uzun süredir sakatlığı bulunan ve İspanya'da tedavi gören Radamel Falcao'yla ilgili de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Kısa süre önce takımdan ayrı çalışmalar yürüten Kolombiyalı golcü Falcao'nun büyük ihtimalle Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda olması bekleniyor.
Sezon başında Monaco'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan 33 yaşındaki golcü 5 resmi maçta 360 dakika süre aldı ve 1 gol attı.
Haber Videosu: Falcao'nun Alanyaspor maçının kadrosunda olması bekleniyor
-
Mayısta falcao 20 gol atmış olacak iyi izlesin herkes bu adam çok karakter sahibi bir insan taraftara kendini affettirecek.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
İÇİ GEÇMİŞ KOFFİK BELKİ KURTARIRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
olsa ne olur olmasa ne olur.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
iyileştiğine göre ödemesini yapmışlar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Falcao da bizi görecek miCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır