: Falcao'nun Alanyaspor maçının kadrosunda olması bekleniyor

07.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:15

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor.

Sarı-kırmızılılarda uzun süredir sakatlığı bulunan ve İspanya'da tedavi gören Radamel Falcao'yla ilgili de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kısa süre önce takımdan ayrı çalışmalar yürüten Kolombiyalı golcü Falcao'nun büyük ihtimalle Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda olması bekleniyor.

Sezon başında Monaco'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan 33 yaşındaki golcü 5 resmi maçta 360 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

Haber Videosu