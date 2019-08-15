Falcao, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti

Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Radamel Falcao, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti.

15.08.2019 17:55
Falcao, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre; Kolombiyalı futbolcu, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt verdi ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Monaco ile sözleşmesi bulunan Falcao'nun geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ile anlaştığı biliniyor.

MONACO 5 MİLYON EURO TALEP EDECEK

Öte yandan haberde yer alan bir diğer bilgiye göre; Monaco, Galatasaray'dan bonservis bedeli olarak 5 milyon euro talep edecek. Monaco yönetiminin Falcao'nun sözleşme uzatma teklifini reddetmesinin ardından santrfor arayışlarını hızlandırdığı ve Kolombiyalı futbolcunun yerine bir forvet transferi yapacağı belirtildi.

Falcao, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (1)

  • ASLAN TEPE:
    YAK GEL BİLDİĞİN NE VARSA SAT GEL GÖZÜM YOK PARA PULDA YANLIZ SANADIR BU HASRETİM ÇIK GEL GÜNLERİM DARALDI ZATEN ŞU YALAN DÜNYADA GEL BE ARTIK. . . . :::::::::::::::::::::::::::: :d
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