Falcao ilk röportajında Türkçe konuştu

10.09.2019 11:30

Sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Falcao, idman öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Oyuncu kendisine "Günaydın" diyen basın mensuplarına, "Günaydın, teşekkürler" dedi. Daha sonra "Nasılsın" sorusuna ise, "İyiyim, iyiyim" demesi gülüşmelere neden oldu.

İSPANYOLCA DEVAM ETMESİNİ RİCA ETTİ

Kolombiyalı golcü daha sonra basın mensuplarına "Lütfen, İspanyol" diyerek, soruların İspanyolca devam etmesini istedi.