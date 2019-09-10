Falcao ilk röportajında Türkçe konuştu
Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonrasında Monaco'dan transfer ettiği dünyaca ünlü golcü Falcao, idman öncesinde basın mensuplarıyla buluştu. Kolombiyalı yıldız, basın mensuplarıyla bir süre Türkçe konuşması eğlenceleri anlara sahne oldu.
Sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Falcao, idman öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Oyuncu kendisine "Günaydın" diyen basın mensuplarına, "Günaydın, teşekkürler" dedi. Daha sonra "Nasılsın" sorusuna ise, "İyiyim, iyiyim" demesi gülüşmelere neden oldu.
İSPANYOLCA DEVAM ETMESİNİ RİCA ETTİ
Kolombiyalı golcü daha sonra basın mensuplarına "Lütfen, İspanyol" diyerek, soruların İspanyolca devam etmesini istedi.