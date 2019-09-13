Radamel Falcao ilk maçında golle tanıştı

13.09.2019 22:40

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçında golle tanıştı. Kasımpaşa ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakada ağları havalandıran Falcao, gösterdiği performansla beklentileri ilk müsabakadan karşıladı. Yıldız futbolcu golünü de 38. dakikada buldu.

FALCAO'YA TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar maç önünde ve sonrasında Kolombiyalı golcüye tezahüratlarla büyük ilgi gösterdi. Mücadeleye 11'de başlayan Falcao, 90. dakikada yerini Hollandalı futbolcu Ryan Donk'a bıraktı.

Kaynak: İHA