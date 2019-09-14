Falcao ilk maçında gol attı, dış basında konuşuldu
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı Falcao'nun attığı golle yenmesi sonrasında yıldız golcünün performansı dünya basınında da yer aldı.
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yı Falcao'nun 38. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puan kazanmıştı. Kolombiyalı yıldız golcünün performansı dünya basınında da konuşuldu. Özellikle Portekiz, Kolombiya, İtalya ve Hollanda basını Falcao'ya özel yer ayırdı.
İşte dış basında Falcao'nun performansı ile ilgili haberler;
Calciomercato: Falcao, Galatasaray formasıyla ilk maçında golünü attı. Falcao'nun golü 3 puanı getirdi ve Galatasaray bu skorla 3 puanın sahibi oldu.
AD (Netherlands): Falcao, Galatasaray maçında ilk golünü attı. Golde şanslıydı. Şutu Ben Youssef'e çarparak yön değiştirdi. Binlerce Galatasaray taraftarı Falcao'nun ilk maçını bekledi ve dolu tribünler önünde Falcao, 89. dakikada alkışlarla kenara geldi.
A Bola: Falcao ve Quaresma karşı karşıya geldi. Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Falcao, ilk maçında Galatasaray'a 3 puanı getiren isim oldu.
Marca (Colombia): Büyüleyici hikaye. Büyülü şeylerden etkilenen oyuncular vardır. Falcao da onlardan biri. Galatasaray ile olan hikayesi büyüleyici başladı ve golle devam ediyor.