Falcao'dan Monaco'ya Galatasaray resti: Bırakın gideyim

Galatasaray, Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Falcao ile yıllık 5.5 milyon eurodan anlaşma sağlandı. beIN Sports France'ın haberine göre; Falcao, Monaco yöneticileriyle masaya oturdu ve "Kalırsam 12 milyon euro ödeyeceksiniz. Ben G.Saray'la anlaştım. Bırakın gideyim. Bu herkes için daha iyi olur" dedi ve kriz çözüldü.

2 haftadır Falcao'nun transferi için yoğun çaba sarf eden menajer Ahmet Bulut da transferi sonuçlandırmak için Monaco'ya gitti. Sosyal medya hesabından da Fransa paylaşımı yaptı.

BONSERVİS OLMAYACAK SÖZÜ

Menajerler ilk transfer görüşmelerinde Galatasaray'a bonservissiz transfer sözü vermişti. Monaco'ya bonservis bedeli ödemek istemeyen Galatasaray, Falcao transferi için menajerlerin sorunu çözmesini bekledi.

Kariyerine River Plate takımında başlayan Radamel Falcao; Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea gibi takımlarda forma giydi. 33 yaşındaki futbolcunun Monaco ile bu sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu. Ancak önümüzdeki sezondan itibaren 3 yıl boyunca G.Saray'da olacak. Sarı-Kırmızılı takım için ter dökecek.

2+1 YILLIK MUKAVELE YAPILACAK

Alınan bilgilere göre; Falcao'yla 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. "+1"lik opsiyon kulübe bağlı olacak. Sarı-Kırmızılılar'ın oyuncuyla yaptığı pazarlıklarda en büyük sorun mukavele süresiydi. Galatasaray, 2 yılda diretirken Kolombiyalı forvet 3 sene istiyordu. Bu sorun da 2+1 formülüyle çözüldü.

Falcao transferiyle ilgili Ümit Davala da sosyal medyada bir paylaşımı beğendi. Radamel Falcao'nun ardından forma satışlarının da patlaması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bundan sonraki süreçte orta sahaya 2, forvete ise 1 isim daha alabileceği öğrenildi.