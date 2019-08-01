Falcao'dan Monaco'ya Galatasaray resti: Bırakın gideyim
Fransız basınında yer alan habere göre; Falcao, Galatasaray'a gitmek istediği için Monaco'ya rest çekti. Falcao, kulübüne kalması halinde kendisine 12 milyon euro ödeneceğini söyledi ve bu yüzden anlaştığı Galatasaray'a gitmesi için izin istedi.
Galatasaray, Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Falcao ile yıllık 5.5 milyon eurodan anlaşma sağlandı. beIN Sports France'ın haberine göre; Falcao, Monaco yöneticileriyle masaya oturdu ve "Kalırsam 12 milyon euro ödeyeceksiniz. Ben G.Saray'la anlaştım. Bırakın gideyim. Bu herkes için daha iyi olur" dedi ve kriz çözüldü.
2 haftadır Falcao'nun transferi için yoğun çaba sarf eden menajer Ahmet Bulut da transferi sonuçlandırmak için Monaco'ya gitti. Sosyal medya hesabından da Fransa paylaşımı yaptı.
BONSERVİS OLMAYACAK SÖZÜ
Menajerler ilk transfer görüşmelerinde Galatasaray'a bonservissiz transfer sözü vermişti. Monaco'ya bonservis bedeli ödemek istemeyen Galatasaray, Falcao transferi için menajerlerin sorunu çözmesini bekledi.
Kariyerine River Plate takımında başlayan Radamel Falcao; Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea gibi takımlarda forma giydi. 33 yaşındaki futbolcunun Monaco ile bu sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu. Ancak önümüzdeki sezondan itibaren 3 yıl boyunca G.Saray'da olacak. Sarı-Kırmızılı takım için ter dökecek.
2+1 YILLIK MUKAVELE YAPILACAK
Alınan bilgilere göre; Falcao'yla 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. "+1"lik opsiyon kulübe bağlı olacak. Sarı-Kırmızılılar'ın oyuncuyla yaptığı pazarlıklarda en büyük sorun mukavele süresiydi. Galatasaray, 2 yılda diretirken Kolombiyalı forvet 3 sene istiyordu. Bu sorun da 2+1 formülüyle çözüldü.
Falcao transferiyle ilgili Ümit Davala da sosyal medyada bir paylaşımı beğendi. Radamel Falcao'nun ardından forma satışlarının da patlaması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bundan sonraki süreçte orta sahaya 2, forvete ise 1 isim daha alabileceği öğrenildi.
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Beşiktaşın Oyuncularına Laf Edenler Şimdi Transfer Etme Peşindeler Sizi Renkliler SizeCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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2016-2017 Beşiktaş''ın Oyuncularına Laf Edenler Şimdi Transfer Etme Peşindeler Sizi Renkliler SizeCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Babel ve taliscaya kim ne zaman laf etti.gsli olarak beğenerek izledik.babele laf söyleyen varsa bjkliler yapıyor onu Cimbom’a geldiği için.neymiş babel bitmiş doğru düzgün top oynayamazmış.izleyin de görün birader.Yayından Kaldır
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Takım defans kale kanatlar anlamında çok güzel oldu, ileride falcao çok iş yapar, orta saha bu hali ile sıkıntı olabilir eğer şampiyonlar liginde başarı bekleniyorsa mutlaka sağlam bir 10 numara transferi şart gibi.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Falcaoya bonservis parası vermicez.yani diagnenin satışından gelen para cepte kalacak.üzerine bir de belhandayı satsak 25 m Euro civarı paramız olacak.o parayla taliscayı(ya da başka kaliteli bir 10 numara,teixeira mesela) bonservisiyle alsak nasıl olur diye düşünüyorum.banegaya dönüp bakmayız bile o zaman.bir de önliberoya wanyamayı kiralarsak çok çılgın bir takım oluruz.yedek kulübemiz de iyi olur.Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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her zaman aynı haberler döner ortalarda.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Sen öyle durmaya devam et1 Yayından Kaldır