Radamel Falcao, maç sonunda 3'lü çektirdi

13.09.2019 22:58

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı Radamel Falcao'nun golü ile mağlup etti. Maç boyunca gösterdiği performansla takdir toplayan Falcao, 38. dakikada rakip fileleri havalandırdı ve ilk maçında golle tanıştı.

TARAFTARLARI KIRMADI

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Kolombiyalı golcüye 3'lü çektirmek için tezahüratlarda bulundu. Yıldız golcü de taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

Kaynak: İHA