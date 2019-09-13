Radamel Falcao, maç sonunda 3'lü çektirdi

Kasımpaşa karşısında gol atan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, mücadele sonunda taraftarların 3'lü isteğini kırmadı.

13.09.2019 22:58

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı Radamel Falcao'nun golü ile mağlup etti. Maç boyunca gösterdiği performansla takdir toplayan Falcao, 38. dakikada rakip fileleri havalandırdı ve ilk maçında golle tanıştı.

TARAFTARLARI KIRMADI

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Kolombiyalı golcüye 3'lü çektirmek için tezahüratlarda bulundu. Yıldız golcü de taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

Radamel Falcao, maç sonunda 3'lü çektirdi
Kaynak: İHA
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