Radamel Falcao, maç sonunda 3'lü çektirdi
Kasımpaşa karşısında gol atan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, mücadele sonunda taraftarların 3'lü isteğini kırmadı.
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı Radamel Falcao'nun golü ile mağlup etti. Maç boyunca gösterdiği performansla takdir toplayan Falcao, 38. dakikada rakip fileleri havalandırdı ve ilk maçında golle tanıştı.
TARAFTARLARI KIRMADI
Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Kolombiyalı golcüye 3'lü çektirmek için tezahüratlarda bulundu. Yıldız golcü de taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.