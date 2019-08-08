Falcao'dan heyecanlandıran Galatasaray paylaşımı

08.08.2019 09:36

Galatasaray, Süper Kupa finalinde Akhisar'ı Belhanda'nın golüyle 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Sarı kırmızılı ekibin tecrübeli file bekçisi Muslera'nın kupa paylaşımının altına Falcao'dan "Cimbombom" cevabı geldi. Gelen bu cevaba tam 157 bin beğeni yapıldı.

Uruguaylı file bekçisi, Falcao'nun bu paylaşımının ardından, "Galatasaray'a gel idol" cevabını verdi.

DONK DA MESAJ GÖNDERDİ

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk da Falcao'nun yorumuna cevap veren isimlerden oldu. Hollandalı futbolcu Kolombiyalı golcüye, "Gel, bir hafta sonra sezon başlıyor" mesajını yolladı.

ALBAYRAK TAKİP EDİYOR

Tüm bu yorumların ardından Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao'yu takip etmeye başladı ve gönderilerini beğendi.