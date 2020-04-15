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Radamel Falcao, Galatasaray, Falcao, Spor

Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evinde sürdürürken, sosyal medya hesabından koşu bandındaki görüntüleri paylaştı.

15.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:08
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor

Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da bu doğrultuda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Falcao sosyal medya hesabından koşu bandında yaptığı çalışmaları takipçileri ile paylaştı.

45 SANİYEDE 106 MEKİK ÇEKMİŞTİ

Kolombiyalı yıldız, geçtiğimiz günlerde evinde 45 saniye içinde 106 mekik çektiği görüntüleriyayınlayarak, arkadaşlarına meydan okumuştu.

Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İHA

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