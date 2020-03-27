Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti Koronavirüs salgınından önce Kocaeli'de bir meslek lisesinin temizlik maddesi imalatı yaptığı atölyede, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çağrısı üzerine dezenfektan üretilmeye başlandı.

Kocaeli İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde temizlik maddelerinin üretildiği atölyede, koronavirüs salgını sonrasında imalat yön değiştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çağrısı ile okuldaki öğretmen ve öğrenciler, dezenfektan üretimine başladı. Gece gündüz çalışan ekip, iki hafta gibi bir sürede 100 tondan fazla dezenfektan ürettiklerini açıkladı.

ÜRETİM 11 MART'TA BAŞLADI

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 6 ay önce döner sermaye işletmesi olarak 'İSOKİM' adıyla kurulan ve temizlik malzemelerinin üretildiği atölyede, koronavirüs nedeni ile kentin dezenfektan ihtiyacının büyük bir bölümü karşılandı. Koronavirüs nedeni ile dezenfektana duyulan ihtiyacın artması ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen talimatla okulda bulunan atölyede 11 Mart tarihinde dezenfektan olarak da bilinen hipoklorit bazlı solüsyon üretilmeye başlandı.

KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞIYOR

Atölyede gece gündüz demeden yoğun bir mesai ile çalışan öğrenci ve öğretmenler 15 günde 100 tondan fazla hipoklorit bazlı solüsyon üreterek, kentte başta okullar olmak üzere birçok devlet kurumunun dezenfektan ihtiyacını karşıladı. Kimya bölümü öğrencilerinin de çalıştığı atölyede yoğun bir çalışma ile gelen dezenfektan siparişlerine cevap veriliyor.

''ÜRETİM, SİPARİŞ USULÜNDE YAPILIYOR''

10 farklı temizlik maddesi üretildiği imalathanede yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aktaran okul müdürü Mehmet Aktaş, "Çalışmalarımıza İSO 6 ay öncesinden başladık. Devamında da üretim tesislerimizi kendi imkanlarımızla kurup üretim aşamalarına geçtik. Daha sonraki süreçte koronavirüs nedeni ile yapılması istenilen dezenfektan solüsyonunun da imalatını gerçekleştirdik. Kocaeli'deki kamu kuruluşlarının ve okullarımızın dezenfektan solüsyonunun üretimini gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız sipariş usulünde devam ediyor. Öğrencilerimiz de burada çalışarak hem uygulamalı olarak öğreniyorlar hem de döner sermaye yasası gereği harçlıklarını kazanıyorlar. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor." dedi.

''GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTEMİZ, 10 TON''

İmalathanede öğretmen ve öğrencilerin taleplere yetişebilmek için fedakarca çalıştıklarını ifade eden Aktaş, "Bizim siparişlere göre günlük 10 ton civarında bir üretimim kapasitemiz var. Arkadaşlarımız gelen siparişlere göre, üretim proseslerini, ham maddelerini hazırlayarak üretimlerini gerçekleştiriyorlar. Burada 10 farklı vardiya ekibimiz var. Öğrencilerimizle değişimli olarak dinlendirilmelerini sağlayarak çalışıyoruz. Burada arkadaşlarımız özveri ile çalışıyorlar. Bu tür sıkıntıların yaşandığı dönemde de bu gerekli. Bu bir milli görevdir. Bu nedenle fedakarca çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: İHA