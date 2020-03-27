SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti - Ekonomi
Anadolu Lisesi, Kocaeli, İzmit, Ekonomi, Güncel

Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti

Koronavirüs salgınından önce Kocaeli'de bir meslek lisesinin temizlik maddesi imalatı yaptığı atölyede, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çağrısı üzerine dezenfektan üretilmeye başlandı.

27.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:39
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti

Kocaeli İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde temizlik maddelerinin üretildiği atölyede, koronavirüs salgını sonrasında imalat yön değiştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çağrısı ile okuldaki öğretmen ve öğrenciler, dezenfektan üretimine başladı. Gece gündüz çalışan ekip, iki hafta gibi bir sürede 100 tondan fazla dezenfektan ürettiklerini açıkladı.

ÜRETİM 11 MART'TA BAŞLADI

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 6 ay önce döner sermaye işletmesi olarak 'İSOKİM' adıyla kurulan ve temizlik malzemelerinin üretildiği atölyede, koronavirüs nedeni ile kentin dezenfektan ihtiyacının büyük bir bölümü karşılandı. Koronavirüs nedeni ile dezenfektana duyulan ihtiyacın artması ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen talimatla okulda bulunan atölyede 11 Mart tarihinde dezenfektan olarak da bilinen hipoklorit bazlı solüsyon üretilmeye başlandı.

KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞIYOR

Atölyede gece gündüz demeden yoğun bir mesai ile çalışan öğrenci ve öğretmenler 15 günde 100 tondan fazla hipoklorit bazlı solüsyon üreterek, kentte başta okullar olmak üzere birçok devlet kurumunun dezenfektan ihtiyacını karşıladı. Kimya bölümü öğrencilerinin de çalıştığı atölyede yoğun bir çalışma ile gelen dezenfektan siparişlerine cevap veriliyor.

''ÜRETİM, SİPARİŞ USULÜNDE YAPILIYOR''

10 farklı temizlik maddesi üretildiği imalathanede yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aktaran okul müdürü Mehmet Aktaş, "Çalışmalarımıza İSO 6 ay öncesinden başladık. Devamında da üretim tesislerimizi kendi imkanlarımızla kurup üretim aşamalarına geçtik. Daha sonraki süreçte koronavirüs nedeni ile yapılması istenilen dezenfektan solüsyonunun da imalatını gerçekleştirdik. Kocaeli'deki kamu kuruluşlarının ve okullarımızın dezenfektan solüsyonunun üretimini gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız sipariş usulünde devam ediyor. Öğrencilerimiz de burada çalışarak hem uygulamalı olarak öğreniyorlar hem de döner sermaye yasası gereği harçlıklarını kazanıyorlar. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor." dedi.

''GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTEMİZ, 10 TON''

İmalathanede öğretmen ve öğrencilerin taleplere yetişebilmek için fedakarca çalıştıklarını ifade eden Aktaş, "Bizim siparişlere göre günlük 10 ton civarında bir üretimim kapasitemiz var. Arkadaşlarımız gelen siparişlere göre, üretim proseslerini, ham maddelerini hazırlayarak üretimlerini gerçekleştiriyorlar. Burada 10 farklı vardiya ekibimiz var. Öğrencilerimizle değişimli olarak dinlendirilmelerini sağlayarak çalışıyoruz. Burada arkadaşlarımız özveri ile çalışıyorlar. Bu tür sıkıntıların yaşandığı dönemde de bu gerekli. Bu bir milli görevdir. Bu nedenle fedakarca çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz." dedi.

Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kocaeli'de fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar Ekonomi
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği Ekonomi
Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine bir zam daha geliyor Ekonomi
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine bir zam daha geliyor
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı Ekonomi
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin durmasını 4 gün daha uzattı Ekonomi
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin durmasını 4 gün daha uzattı
Müşteri ürünlere öksürdü, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı Ekonomi
Müşteri ürünlere öksürdü, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu
Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi
Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi
Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz
Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek...
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar bir iniyor bir çıkıyor! İşte son durum
Dolar bir iniyor bir çıkıyor! İşte son durum
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Destici Zekeriya Birkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Idris Elba Muhterem Nur Serdar Ortaç
Spor Ersun Yanal Nihat Özdemir Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İran Mart Milli Kadın
Şu an buradasınız: Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 10:54:20. #1.15#
title