Fabio Quagliarella Büyük

36 yaşındaki Fabio Quagliarella, Serie A'da rekor kıran sezondan sadece bir sayı sonra olduğunu gösterdi. Quagliarella, sekiz asist tuttuğu 26 golle ligin en iyi golcüsü oldu. Sampdoria kaptanı sezon boyunca sayısız rekor kırdı, buradaki Dugout'taki kayıtları inceleyin.