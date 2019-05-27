Fabio Quagliarella Büyük
36 yaşındaki Fabio Quagliarella, Serie A'da rekor kıran sezondan sadece bir sayı sonra olduğunu gösterdi. Quagliarella, sekiz asist tuttuğu 26 golle ligin en iyi golcüsü oldu. Sampdoria kaptanı sezon boyunca sayısız rekor kırdı, buradaki Dugout'taki kayıtları inceleyin.
36 yaşındaki Fabio Quagliarella, Serie A'da rekor kıran sezondan sadece bir sayı sonra olduğunu gösterdi. Quagliarella, sekiz asist tuttuğu 26 golle ligin en iyi golcüsü oldu. Sampdoria kaptanı sezon boyunca sayısız rekor kırdı, buradaki Dugout'taki kayıtları inceleyin.
Kaynak: Dugout
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