F.Bahçe taraftarı tepkili: Gol atınca kıyamet kopacak
Fenerbahçe'nin milli forveti Mevlüt Erdinç, İstanbulspor maçında ilk 11'de sahaya çıkarken gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çekti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşırken sarı-lacivertlilerin tecrübeli forveti Mevlüt Erdinç, sahaya ilk 11'de çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu 2 gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmayan Mevlüt Erdinç, gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
Sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına giren Mevlüt Erdinç, hazır olmayan görüntüsüyle dikkat çekti.
Mevlüt Erdinç'le ilgili yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde;