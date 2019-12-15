: F.Bahçe'de imzalar atılıyor! Bir isim de sırada

15.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:53

Fenerbahçe bu sezon iç transferde işi erken bitiriyor.

İlk olarak Kasım ayında Dirar ile sözleşme uzatan sarı-lacivertliler, Ozan Tufan ile de 4 yıllık sözlü anlaşma sağladı. Ozan'ın bu hafta içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

F.Bahçe'nin bundan sonraki hedefi Hasan Ali Kaldırım. Milli sol bek ile de kısa süre içerisinde anlaşmaya varılması ve imzaların atılması muhtemel.

Böylece F.Bahçe iç transfer sorununu Ocak gelmeden çözmüş olacak.

(Sabah)

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