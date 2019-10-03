Eylül ayında kiralara en fazla yüzde 18,27 oranında zam yapılacak

03.10.2019 13:50

Kiralara yapılan zam oranlarının üst sınırı tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre belirleniyor. Eylül'de TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti.Kira hesaplaması 12 ayın ortalamasına göre yapıldığı için Eylül'de kiralara en fazla yüzde 18,27 oranında zam yapılabilecek.

TÜFE'DE 12 AYLIK ORTALAMA BAZ ALINACAK

2018 yılında enflasyon oranlarında yaşanan yükselişlerin kiralara olumsuz olarak yansıması sebebiyle kira artışı hesaplamasında değişiklik yapıldı. Yeni Ekonomi Paketi gereğince kira zam oranları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanamayacak, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre hesaplanacak.

Yapılan bu değişikliğe göre; Türk Borçlar Kanunu'nun Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, kira sözleşmeleriyle akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde de uygulanacak.

EN FAZLA YÜZDE 18,27 ORANINDA ZAM YAPILABİLİR

Eylül ayında enflasyon önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti. Kira hesaplaması 12 ayın ortalamasına göre yapıldığı için kiralara en fazla yüzde 18,27 oranında zam yapılması gerekiyor.