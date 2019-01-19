Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 3-2 Mağlup Etti
Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.
Süper Toto Süper Ligin 18. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri Ömer Şişmanoğlu, Donald ve Daniel Aleksic kaydetti. Göztepe'nin golleri ise Halil Akbunar ve Andre Poko'dan geldi.
MALATYASPOR, HAFTAYA FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAK
Bu skorla Yeni Malatyaspor puanını 32'ye çıkardı. Göztepe ise 22 puanda kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. İzmir ekibi sahasında Galatasaray'ı konk edecek.
YORUMLAR (7)
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bu sne şampiyon biziz Allah ın izni ile.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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inşALLAH feneri de yeneriz geçen sne de fener bizi ynmşti.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tebrikler MalatyaCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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Yukarıdaki yazıyı kesin GS li biri yazmış.Çünkü en çok Fener’e yeniliyorlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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şampiyonluk yolunda ilerliyor haftaya kesin 3 puan alır malatya bence sonuçta küme düşme hattında fener ile oynuyorCevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır