Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 3-2 Mağlup Etti

Süper Toto Süper Ligin 18. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri Ömer Şişmanoğlu, Donald ve Daniel Aleksic kaydetti. Göztepe'nin golleri ise Halil Akbunar ve Andre Poko'dan geldi.

MALATYASPOR, HAFTAYA FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAK

Bu skorla Yeni Malatyaspor puanını 32'ye çıkardı. Göztepe ise 22 puanda kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. İzmir ekibi sahasında Galatasaray'ı konk edecek.