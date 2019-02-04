Everton Teknik Direktörü Marco Silva'nın Koltuğu Sallanıyor

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda formsuz bir dönem geçiren Everton'da Portekizli teknik direktör Marco Silva'nın geleceği tartışılıyor.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un ilk 11'e girmekte zorluk yaşadığı Everton'da teknik direktör Silva'nın görevine son verilebileceği İngiltere'de konuşulmaya başlandı.

BAHİS ŞİRKETLERİNİN FAVORİSİ

İngiliz bahis şirketleri, Premier Lig'den kim gönderilir bahsinde Marco Silva'yı ilk 2 favori arasında gösterdi. Bahis şirketlerine göre Premier Lig'de görevine son verilmesi en büyük iki kişi Marco Silva ve Leicester City Teknik Direktörü Claude Puel.

ORANI 9'DAN 3'E DÜŞTÜ

Marco Silva'nın görevinden alınma oranı 9.00 iken son Wolves yenilgisinin ardından 3.25'e kadar düştü.

Everton, önümüzdeki 6 hafta içinde Manchester City, Liverpool ve Chelsea gibi büyük takımlar ile oynayacak.

(Sporx)