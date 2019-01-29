Everton Teknik Direktörü Marco Silva'dan Milli Oyuncu Cenk Tosun'a Övgü Dolu Sözler

Everton Menajeri Marco Silva, milli oyuncumuz Cenk Tosun hakkında değerlendirmelerde bulundu. Silva yaptığı kısa açıklamada başka bir takıma kiralanabileceği iddia edilen Cenk Tosun'un kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

"CENK SON MAÇTA İSTEDİKLERİMİZİ YAPTI"

Marco Silva, Cenk'in birkaç maçta 11'de olmamasına rağmen kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu dile getirdi ve ''Cenk son maçlarda fazla süre almasa da bizim için çok önemli bir oyuncu. Her zaman da öyleydi. Son haftalarda 11'e girmek için gerçekten çok sıkı çalışıyor. Millwall maçında takıma yardımcı olduk. Kazanmak için yetmedi ama istediklerimizi yaptı'' ifadelerini kullandı.

LİGDE 2 GOLÜ BULUNUYOR

Cenk Tosun bu sezon Everton formasıyla Premier League'de 16 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Cenk'in kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Sporx)