Everton'da sürpriz Cenk Tosun gelişmesi
Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan ancak beklentilerin uzağında kalan Cenk Tosun'un İngiliz ekibinden ayrılabileceği konuşuluyor.
Beşiktaş'a dönüşü gündeme gelen Cenk Tosun hakkında Everton cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; Atletico Madrid'li Diego Costa transferi için atağa kalkan Everton, yıldız golcüyü kadrosuna katma konusunda tüm imkanlarını seferber etti.
Bu hamleden sonra Cenk Tosun'un takımdaki geleceğinin tehlikeye düştüğü öğrenildi. Genç oyuncuyla; Schalke 04, Borussia Dortmund ve Valencia'nın ilgilendiği bildirildi.
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