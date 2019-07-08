Everton'da sürpriz Cenk Tosun gelişmesi

Beşiktaş'a dönüşü gündeme gelen Cenk Tosun hakkında Everton cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Atletico Madrid'li Diego Costa transferi için atağa kalkan Everton, yıldız golcüyü kadrosuna katma konusunda tüm imkanlarını seferber etti.

Bu hamleden sonra Cenk Tosun'un takımdaki geleceğinin tehlikeye düştüğü öğrenildi. Genç oyuncuyla; Schalke 04, Borussia Dortmund ve Valencia'nın ilgilendiği bildirildi.