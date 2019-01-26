Everton, Crystal Palace'ın Cenk Tosun İçin Yaptığı Teklifi Reddetti

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Everton'da son zamanlar süre almakta zorlanan Milli futbolcu Cenk Tosun için resmi teklifte bulundu. İngiliz Liverpool Echo sitesinin haberine göre Crystal Palace, Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralamak için Everton'a teklif götürdü. Ancak Everton, Cenk'i kiralık olarak değil sadece bonservisiyle birlikte satmayı düşündüklerini belirterek gelen teklifi reddetti.

BU SEZON SADECE 2 GOLÜ BULUNUYOR

Oumar Niasse'yi kiralık olarak Cardiff'e gönderen Everton'ın aynısını Cenk Tosun için yapmayacağı ve gelen tüm kiralama tekliflerine hayır diyecekleri kaydedildi. Everton'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve ilk 11'deki yerini kaybeden Türk forvet, Premier Lig'de 16 maçta 2 gol ve 2 asist üretti.

(Sporx)