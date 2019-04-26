Everton, Cenk Tosun'u Satış Listesine Koydu!
Bu sezon istediği formu yakalayamayan Cenk Tosun'a Everton'dan kötü haber. İngiliz ekibi, milli oyuncuyu satış listesine koydu.
Everton'da forma giyen milli forvet Cenk Tosun, transfer listesine kondu. Liverpool Echo'da yer alan habere göre, bu sezon Everton'da fazla forma şansı bulamayan Cenk'in sezon sonunda başka bir takıma transfer olmasının önü açılacak.
BU SEZON 3 GOLÜ BULUNUYOR
Tecrübeli yıldız için gelecek tekliflere Merseyside ekibinin kolaylık sağlayacağı aktarıldı. Geçen sezonun devre arasında Everton'a imza atan Cenk, bu sezon ise forma şansı çok az buldu. Bu sezon 27 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, sadece 3 gol atabildi.
SON GOLÜ 21 EKİM'DE
Cenk Tosun, son golünü 21 Ekim 2018'de Crystal Palace'a karşı buldu.
(Skorer)
YORUMLAR (11)
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İyi para kazandırdı sağolsun, 1-2 yıl oynatmazlar, biraz düşer, yaşı 31-32 olunca artık nerede bulunuyorsa elden çıkarırlar, Türkiye''ye gelir, Burak Yılmaz''ın şimdiki hali gibi 2-3 sene babalar gibi oynar, sonra futbolu bırakır.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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TAMAMDA BİZ TÜRKLERE NE OLUYO BJK KAYMAĞINI YEDİ GERİ DÖNSE BİDAHA YER ORDA BAŞARILI OLSA NE OLMASA NE 28MİLYON EURO TEMİZ PARA BİLMEM ANLATABİLDİMMİCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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RUS MANATIYLA 1 MANAT ETMEZZ. ÇÖPPPCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Cenk 250 melyon. Hatta daha cenki alacak para icat edilmedi. Şenol güneş''i de barcelona istedi ama biz vermedik. Artık avrupa fatihi de biziz. Tinerim bitti alıp geliyorum devam edicemCevap Yaz 7 9 Yayından KaldırBEŞİKTAŞK: BOŞBOĞAZLIK, GEVEZELİK YAPMA. DİAGNEYE VE SOLDADOYA BİN BASAR SEN KAFANI YORMA ASLAN PARÇASI :D8 8 Yayından Kaldır