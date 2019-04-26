Everton, Cenk Tosun'u Satış Listesine Koydu!

Everton'da forma giyen milli forvet Cenk Tosun, transfer listesine kondu. Liverpool Echo'da yer alan habere göre, bu sezon Everton'da fazla forma şansı bulamayan Cenk'in sezon sonunda başka bir takıma transfer olmasının önü açılacak.

BU SEZON 3 GOLÜ BULUNUYOR

Tecrübeli yıldız için gelecek tekliflere Merseyside ekibinin kolaylık sağlayacağı aktarıldı. Geçen sezonun devre arasında Everton'a imza atan Cenk, bu sezon ise forma şansı çok az buldu. Bu sezon 27 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, sadece 3 gol atabildi.

SON GOLÜ 21 EKİM'DE

Cenk Tosun, son golünü 21 Ekim 2018'de Crystal Palace'a karşı buldu.

(Skorer)