Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı Everton, bir futbolcuda koronavirüs ile ilgili semptomların saptanmasının ardından takım ve teknik ekibin karantinaya alındığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi çıkmasının ardından bütün takım kafilesi ve teknik ekip karantinaya alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, adı verilmeyen bir futbolcuda yeni tip koronavirüs semptomları saptandığı ve ivedilikle gözetim atına alındığı belirtildi.

TÜM TAKIM VE TEKNİK EKİP KARANTİNADA

Sağlık ekipleriyle yapılan görüşmelerin ardından salgına karşı önlem amacıyla tüm oyuncu ve teknik ekibin de karantina altına alındığı ve test sonuçlarının beklendiği ifade edildi.

Everton, ligde 16 Mart Pazartesi günü lider Liverpool'u konuk edecek.

Premier Lig'de Leicester City, Chelsea ve Arsenal'de koronavirüs tespit edilmişti.