Everton, 19 Maçta 2 Gol Atan Cenk Tosun'u Gönderiyor
İngiliz ekiplerinden Everton, milli futbolcumuz Cenk Tosun'u takımdan göndermenin planlarını yapıyor.
Premier Lig takımlarından Everton forması giyen Milli futbolcu Cenk Tosun'un ismi bir başka Premier Lig ekibi Crystal Palace ile anılıyor. İngiliz BBC'nin haberine göre Crystal Palace, Everton'da gözden düşen Cenk Tosun'u devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.
BATSHUAYI İÇİN YER AÇIYORLAR
Bu transfer döneminde daha önce Oumar Niasse'yi Cardiff'e gönderen Everton'ın Cenk'i de göndererek Batshuayi transferi için yer açmak istediği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'TA OYNARKEN İSTİYORLARDI
Cenk Tosun, Beşiktaş forması giyerken de Crystal Palace'ın radarına girmiş ancak transfer o zamanlar gerçekleşmemişti. Bu sezon çoğu maçta yedek kulübesinde başlayan Türk forvet, Everton ile 19 maça çıkarken 2 gol attı.
(Sporx)
YORUMLAR (30)
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Ne olur galatasaray almasınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Avrupada Türk oyuncuların çoğunlukla başarı yakalayamamasının sebebi bu. Farkındaysanız bizim hem istikrarlı hem kaliteli oyuncumuz yok. 10 maçın 6 tanesinde iyi oynayan direk yıldız oluyor Türkiye liginde çünkü rakipler zayıfCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Cenk Tosunuda futbolcu diye alanda akıl varmı ?Bundan birşey olmaz. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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amatör ligde oynamaya benzemez profesyonel ligde oynamak, tembellik ruhumuza işlemiş.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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everton takım olarak berbat bi takım zaten. belli bi oyun stilleri standartları yok. bi maç öyle bi maç böyle. cenk oynamadığı zamanlarıda görüyoruz. gidebileceği en kötü premier lig takımına gitti cenk.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır