Ever Banega'nın menajeri Galatasaraylılara müjdeyi verdi!

Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor transferlerini açıklayan Galatasaray, bir bombayı daha patlatmak üzere. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, Ever Banega transferinde sona geldi. A Spor'a konuşan Arjantinli oyuncunun menajeri Santioago Hirsig, "Ligue 1 ve MLS opsiyonlarına uzağız, Galatasaray ile anlaşma noktasına geldik, onlar kulübüyle anlaşmaya çalışıyor. Onlar anlaştığı sürece bizim için bir sorun yok." dedi.

YILLIK 4,5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın bonuslarla birlikte yıllık 4,5 milyon euroyu bulan bir teklif ile Banega ile anlaştığı ve Sevilla'nın iznini koparmaya çalıştığı iddia edildi.