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THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi

Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Ülker'in yer aldığı THY Euroleague'de, devam kararı alınması halinde kalan 54 karşılaşmanın tamamlanacağı ve şampiyonu belirlemek için tek maç eleme usulüne göre 8'li final yapılacak.

23.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:39
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi

THY Euroleague ve ULEB Avrupa Kupası'nda yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenen maçların geleceğine ilişkin kararın 24 Mayıs'a kadar verileceği duyuruldu.

Euroleague'den yapılan açıklamada, kulüplerin ve Avrupa Ligi Oyuncular Birliği'nin müsabakalar tekrar başlayana kadar basketbolcu maaşlarının ertelenmesi yönünde anlaşmaya vardığı belirtildi.

Sağlık koşullarının elverdiği zaman maçların başlaması ve sezonun tamamlanması durumunda maaşların yüzde 85'inin, iptal edilmesi halinde yüzde 80'inin 15 Ağustos'a kadar oyunculara ödeneceği ifade edildi.

Oyuncu sözleşmelerinin 31 Temmuz'a kadar geçerli sayılacağı, sezonun iptali durumunda ise sözleşmelerin sona ermiş kabul edileceği kaydedildi.

THY Euroleague ve ULEB Avrupa Kupası'nda sezonun devam edip etmeyeceğine ilişkin kararın 24 Mayıs'a kadar verileceği aktarıldı.

MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Devam kararı çıkması halinde oyuncuların gerekli ise 29 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde karantinaya gireceği, 12 Haziran-2 Temmuz'da da hazırlık kampına alınacağı belirtildi.

Organizasyonlara devam edilmesi halinde THY Avrupa Ligi maçlarının 4-26 Temmuz'da, ULEB Avrupa Kupası karşılaşmalarının ise 4-17 Temmuz'da tek merkezde seyircisiz olarak oynanacağı ifade edildi.

THY EUROLEAGUE'DE 8'Lİ FİNAL

Şartların elvermesi durumunda THY Euroleague'de kalan 54 karşılaşmanın tamamlanacağı ve şampiyonu belirlemek için tek maç eleme usulüne göre 8'li final yapılacağı kaydedildi.

ULEB Avrupa Kupası'nda ise çeyrek final, yarı final ve finalin iki veya tek maç eleme usulüne göre tamamlanacağı ifade edildi.

Euroleague yönetiminin maçlara devam kararını sadece sağlık otoritelerinin izin vermesi durumunda alacağı vurgulandı.

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