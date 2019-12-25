Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı
Takımların form durumu ve birçok değişkeni hesaba katarak şampiyonluk yüzdeleri veren Euro Club Index adlı Hollanda menşeili site, Süper Lig'in 16 haftalık geride kalan bölümünden yola çıkarak bir sıralama belirledi.
Avrupa ülkelerinde yer alan liglerde bulunan takımların durumunu inceleyen Euro Club Index adlı site, Süper Lig'i de analiz ederek 2019-2020 sezonunda şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı.
Takımların form durumlarına göre şampiyonluk yüzdeleri veren Euro Club Index, Süper Lig'in 16 haftalık geride kalan bölümünden yola çıkarak bir sıralama belirledi.
Sivasspor'un liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de takımların sıralamalarıyla sezonu kaç puanla tamamlayacaklarına kadar yazılırken; şampiyonluk yüzdeleri de paylaşıldı.
İşte Euro Club Index'in sezon sonunda oluşmasını beklediği Süper Lig sıralaması;
18 - MKE Ankaragücü 29 puan
17 - İstiklal Mobilya Kayserispor 29 puan
16 - Kasımpaşa 33 puan
15 - Antalyaspor 33 puan
14 - İttifak Holding Konyaspor 37 puan
13 - Gençlerbirliği 37 puan
12 - Çaykur Rizespor 41 puan
11 - Yukatel Denizlispor 41 puan
10 - Gaziantep FK 43 puan - Şampiyonluk oranı: % 0.1
9 - Göztepe 46 puan - Şampiyonluk oranı: % 0.3
8 - BTC Turk Yeni Malatyaspor 47 puan - Şampiyonluk oranı: % 0.4
7 - Aytemiz Alanyaspor 50 puan - Şampiyonluk oranı: % 1.5
6 - Galatasaray 56 puan - Şampiyonluk oranı: % 3.8
5 - Fenerbahçe 59 puan - Şampiyonluk oranı: % 11.1
4 - Beşiktaş 59 puan - Şampiyonluk oranı: % 8.7
3 - Trabzonspor 59 puan - Şampiyonluk oranı: % 12.8
2 - Sivasspor 61 puan - Şampiyonluk oranı: % 24.9
1 - Medipol Başakşehir 65 puan - Şampiyonluk oranı: % 36.4
Haber Videosu: Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı
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eee bunu türkiye futbol federsyonu, bein sport, tv yorumcuları, spor hakemleri, spikerler forma satan işyerleri maç seyrettiren kahvehaneler ve diğerleri kabul etmez ki. hepsinin ekmek teknesinin kapanması demek. bunlar fener gs bjk üzerinden çarkı döndürüyorlar :)) ya fener ya gs ya da bjk şampiyon olacak ki bunlar ticaret yapabilsin :))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sen git avrupa lig lerinde değerlendirme ve tahminlerine devam et çünki burası türkiye burada tutturamazsın sezon sonu görüşürüz.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır