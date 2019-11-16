EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Milli Takım'a 58 milyonluk gelir

16.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 16.11.2019 12:50

EURO 2020'de, 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Ay Yıldızlı takımımız ayak pastı parası olarak 9,2 milyon euro (58,4 milyon TL) gelir elde edecek.

GALİBİYET BAŞINA 1,5 MİLYON EURO

Milli Takım şampiyonada alacağı her galibiyet için 1,5 milyon euro, beraberlik için 750 bin euro kazanacak. Milliler şampiyonada gruptan çıkmayı başardığı takdirde 2 milyon euro daha kazanacak. Turnuvada çeyrek final ödülü 4 milyon euro yarı final ödülü 5,5 milyon euro olacak.

ŞAMPİYONA 34 MİLYON EURO

Finalde mücadele edecek iki takımdan Avrupa Şampiyonu olan takım 34 milyon euroluk para ödülünün sahibi olurken, ikinci olan takım 10 milyon euro kazanacak.

5. KEZ KATILMA HAKKI KAZANDIK

Tarihinde daha önce 1996, 2000, 2008 ve son olarak 2016 yılındaki Avrupa şampiyonalarında mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na 5. kez katılacak.