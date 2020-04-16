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Bursa, Ekonomi

Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti

Koronavirüs salgınını bahane ederek küçükbaş hayvanda baskül fiyatlarını 27 TL'den 17 TL'ye düşürerek fırsatçılık yapan aracılar, besicilik yapanları zora soktu. Yem fiyatlarını kaşılayamadıklarını belirten besiciler, alım fiyatlarının düşürülmesine rağmen kasaplarda et fiyatlarının değişmemesine isyan etti.

16.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:05
Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti

Karacabeyli küçükbaş hayvan yetiştiricileri, kuzu fiyatları kasaplarda aynı olmasına rağmen, aracıların koronavirüsü bahane ederek baskül fiyatlarını düşürmesiyle birlikte zor duruma düştüklerini belirttiler.

"BU PARALARLA YEM BİLE ALAMIYORUZ"

Aracıların koronavirüsü bahane ederek kuzu baskül fiyatlarını düşürmesiyle birlikte hayvanlarına yem alamaz duruma geldiklerini söyleyen besici Bedri Işılak, "Ben yıllardır küçükbaş hayvan üreterek geçimimi sürdürüyorum. Bu yıl aracılar koronavirüsü bahane ederek kuzularımızı almadılar. Sonra da 27 TL olan baskül fiyatını her geçen gün düşürerek 17 TL'ye kadar getirdiler. Kasapta kuzu fiyatlarında düşüş olmamasına rağmen, aracılar bizden alırken fiyatı düşürerek bizi mağdur ediyorlar. Biz bu paralarla yem bile alamıyoruz. Devletimizden her zaman olduğu gibi bize destek vermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"BİZ BU İŞİN İÇİNDEN NASIL ÇIKACAĞIZ"

400 baş küçükbaş hayvanı olduğunu belirten Mehmet Ali Erdemir, "Aklımın erdiğinden beri hayvancıyım. Koronavirüsten önce baskül fiyatı olarak 27 TL'den hayvanlarımızı satarken, şimdi bizden 17 TL'den almak istiyorlar. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? Yem fiyatları almış başını gidiyor. Bir çuval yem 130 TL olmuş. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

"HASTALIK BAHANE EDİLİP FİYATLAR KİLO BAŞINA 10 TL DÜŞÜRÜLDÜ"

Fiyatların düşmesinden dolayı mağdur olduğunu söyleyen Recep Erdinç, "Yem fiyatları her gün artıyor. Çuval başında birden 10 TL zam geldi. Yem fiyatları tavan yaparken, bizim fiyatlarımız taban yaptı. Hastalık bahane edilip, kasapta aynı olan fiyatlar bizden alınırken baskülde kilo başında 10 TL düşürüldü. Yetkililer bu meseleye bir an evvel el atmazsa, hayvanlarımıza alacak yem parası bulamayacağız" dedi.

"O ZAMAN KASAPTAKİ ET FİYATLARINI DA DÜŞÜRSÜNLER"

Küçükbaş hayvan üretmeye her zaman hazır olduklarını, fakat düşen fiyatlara bir çare bulunması gerektiğine vurgu yapan besici Serkan Evren, "Bin baş küçükbaş hayvan bakıyorum. Yemlerin yüzde 90'ını tarlama kendim ekerek üretiyorum. Buna rağmen düşen kuzu fiyatlarıyla beraber zor günler geçiriyorum. Yem fiyatları aşırı derecede yükseldi. Üreticilere destek çıkılmasını bekliyorum. Koronavirüsü bahane edilerek fiyatlarımız geri çekildi. Buna da razıyız. Ama kasaplardaki fiyatlar halen aynı. O zaman kasaptaki et fiyatlarını da düşürsünler. Bu şekilde giderse çoğu küçükbaş hayvan üreticisi üretimini ya düşürecek ya da ara verecek" şeklinde konuştu.

"BİZİ ZORA SOKTU"

Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Birol Demir ise, "Bölgemizde ben de küçükbaş hayvan üreticisiyim. Koronavirüs ile birlikte 20 gün zarfında küçükbaş hayvan fiyatlarımız mevcut alımlara göre 10 TL civarında aşağı düşürüldü. Bu da bizi zora soktu. Yem fiyatları ve piyasadaki et fiyatları düşmedi. Sadece biz üreticilerin ürettiği ve satmak istediği hayvanların fiyatları düşüyor. Buna bir türlü anlam veremiyoruz. Gerekli kurumların ve ilgililerin sesimize kulak vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti

Kaynak: İHA

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