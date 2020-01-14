: Espanyol, Marcao için 5 milyon euroluk teklif yaptı

14.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:58

Stoper hattında büyük sorunlar yaşayan Espanyol, bu bölgeye yeni bir transfer yapma kararı aldı. İspanyol kulübünün sportif direktörü Rufete, teknik direktör Abelardo'dan gelen talep üzerine giriştiği stoper transferinde rotasını Marcao'ya kırdı. Sezona Garitano ile başlayan Espanyol, tecrübeli teknik adamla geride Calero – Naldo ikilisini kullanmış, mavi beyazlı ekip bu stoperlerle kötü sonuçlar almıştı. Garitano'dan sonra göreve gelen Machin ise 3'lü defans sistemiyle mesaiye başlasa da 44 yaşındaki çalıştırıcının ömrü 10 hafta sürmüştü. La Liga'da çok kötü bir ilk yarı geçiren ve 19 hafta sonunda sadece 11 puan toplayan Espanyol bu sefer teknik direktörlük koltuğuna Abelardo'yu getird

MARCAO, LİSTENİN İLK SIRASINDA

İlk maçında Barcelona karşısında 1 puan alan Abelardo defansta her ne kadar Naldo – Bernardo tandemini denese de İspanyol antrenörün acil olarak stoper istedi ve Sportif Direktör Francisco Rufete, transfer hedeflerini belirledi. Rufete, listesinin ilk sırasına Galatasaray'dan Marcao'yu yazdı.

RUFETE'NİN İLK TEKLİFİ 5 MİLYON EURO

Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euroya satın alınan 23 yaşındaki Marcao için Espanyol Sportif Direktörü Rufete, 5 milyon euroluk teklif hazırladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Brezilyalı oyuncu Marcao'yu sezon ortasında bırakma konusunda istekli değil. Bu sezon 22 maçta forma giyen Marcao 9 sarı 1 kırmızı kart gördü.

(Akşam)

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