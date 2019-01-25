Eskişehirspor'da Lisansı Çıkmayan 9 Futbolcu Takımdan Ayrıldı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da sezon başında anlaşma sağlanan 9 futbolcu, lisanslarının çıkmaması nedeniyle takımdan ayrıldı.
Eskişehirspor'da lisansı çıkmayan oyuncular takımdan ayrıldı. Siyah-kırmızılı kulübün sezon başında anlaşma sağladığı isimlerden Sezgin Coşkun, Kıvanç Karakaş, Ferhat Kiraz, Hakan Aslantaş, Melih Ağa, Erdal Aktari, Jesse, Sissoko ve Kamal Issah, transfer tahtasının açılmasını bekledi ancak bu konudaki girişimler olumsuz sonuçlandı.
FUAT ÇAPA OYUNCULARA TEŞEKKÜR ETTİ
Bunun üzerine oyuncular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Vedalaşma töreninde duygusal bir konuşma yapan teknik direktör Fuat Çapa, futbolculara yaşanan olumsuzluklara rağmen son ana kadar bekledikleri için teşekkür etti.
Kaynak: AA
YORUMLAR (6)
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aşk kümede yaşanır beter olun milyonların ahı var üzerinizdeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Daha alt ligleri görmenizi ve taraftarlarının da aklını başına alması lazım.Cevap Yaz 3 Yayından KaldırT.C.: kuyruk ac ınmı varYayından Kaldır
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bıde sıkecı ankaragucu dusseCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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iyi oldu iyi şikeye çanak tutanlar er veya geç bu hazin sonları yaşayacaktır ilahi adalet. . .Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır