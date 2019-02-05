Eskişehirspor'da Jesse Sekidika'nın Lisansı Çıkartıldı

Eskişehirspor, Nijeryalı forvet Jesse Sekidika'nın lisansını çıkarttı. Sırbistan ekiplerinden FK Napredak Krusevac'dan transfer ettikleri Jesse'nin lisansını çıkartmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Basın Sözcüsü Hasan Köksal, şöyle konuştu:

"JESSE İLE KADROMUZ DAHA DA KUVVETLENDİ"

"Jesse kadromuzda yer alıyordu. Sırbistan Futbol Federasyonunun Jesse'nin evraklarını bize zamanında göndermemesinden dolayı lisansını çıkartamamıştık. Ancak transfer dönemi kapanmadan Türkiye Futbol Federasyonunda (TTF) Jesse'nin lisans için bütün işlemlerini tamamladığımızdan ve Sırbistan'dan gelen evrakların ulaştırılmasıyla artık kadromuzda yer alıyor. Jesse ile kadromuz daha da kuvvetlendi."

Kaynak: AA