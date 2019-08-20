Eskişehirspor'da istifa eden Osman Taş yeniden başkan oldu

20.08.2019 13:30

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığından istifa ettiğini açıklayan Osman Taş görevine geri döndü.

Eskişehirspor'da günlerdir boş duran başkanlık koltuğuna Osman Taş tekrar oturdu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taş, iyi gün dostu olmadığını belirterek siyah - kırmızılı camiaya geri döndüğünü ifade etti. Başkan Taş, "Bundan 2 hafta önce ayrılma sürem vardı. Ben iyi gün dostu değilim. Zoru seven bir insanım ve kesinlikle buraya 1-2 ay kendimi marka yapmaya gelmedim. O yüzden Eskişehirsporlu olduğum için geri geliyorum. Ben göz göre göre Eskişehirspor'un küme düşmesini istemiyorum. İstifa karar defterine işlenmedi. İnsanlar Eskişehirspor'un belli bir yere varmaması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bırakalım artık dedikoduları. Eskişehirspor yok oluyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA