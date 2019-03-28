Eski Yenge Jelena, Yasak Aşk Yaşadığı Boşnak Futbolcunun Peşine Mafya Taktı
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena'nın, yasak aşk yaşadığı iddia edilen futbolcu Ognjen Vranjes'in peşine Sırp mafyasını taktığı öne sürüldü.
Beşiktaşlıların eski yengesi, Tosic'in eşi Jelena'nın futbolcu Ognjen Vranjes ile yasak aşk yaşadığı ve oyuncunun peşine Sırp mafyası taktığı iddia edildi.
"JELENA IRKÇILIK YAPIYOR"
Adı Jelena ile yasak aşk dedikodularına karışan Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes, ölüm tehditleri aldığını ve hayatından endişe etiğini belirtirken, Jelena'nın ırkçılık yaptığını ifade etti.
GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR
Sırp basını, Beşiktaş'tan ayrılan Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın, eşini Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığını yazdı. İhanet görüntüleri olduğu belirtilen fotoğraflar da internette hızla yayıldı. Bunun yanı sıra Sırp şarkıcı, iddiaların ve görüntülerin gerçek olmadığını açıkladı. Sırp basını, görüntülerin yayınlanmasını sağlayan Boşnak oyuncunun ölüm tehditleri aldığına yer verdi.
"SIRPLARI VE BOŞNAKLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR"
İddialara göre Tosic'in eşi Jelena, Ognjen Vranjes'e "Senin kariyerini ve hayatını bitireceğim." şeklinde mesajlar attı. Genç futbolcu ise 2 milyon euroluk tazminat davası açtı ancak bu kez de Jelena'nın peşine Sırp mafyasını taktığını öne sürerek, tehdit mesajlarını yayınladı.
Hayatından endişe ettiğini belirten genç futbolcu, Jelena'nın bu olay üzerinden Sırplar ve Boşnaklar arasında düşmanlık yaratmaya çalıştığını iddia etti. Jelena ise bu açıklamalar karşısında sessizliğini korudu.
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BU ADAM BOŞNAK DEĞİL HATTA ÇETNİKLERİN DÖVMESİNİ YAPTIRMIŞ KOLUNA. . KENDİSİDE ÇETNİK ZATEN. . JELENA IRKÇILIK YAPACAK BİR KADIN DEĞİL TAM TERSİ KENDİ ÜLKESİNDE BİLE MÜSLÜMAN VE BOŞNAKLARI SAVUNMUŞ KİŞİDİR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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TOSİC''İMİZİ SANA YEDİRMEYİZ TOST YAPARKEN İÇİNE KULLANILAN PEYNİRİN İSMİNİ SÖYLEMEK İSTERDİM SANA AMA SANA O BİLE FAZLA.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Korkulur bu şeytan kılıklı kadından bundan herşey beklenirCevap Yaz 7 Yayından Kaldır