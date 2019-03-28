Eski Yenge Jelena, Yasak Aşk Yaşadığı Boşnak Futbolcunun Peşine Mafya Taktı

Beşiktaşlıların eski yengesi, Tosic'in eşi Jelena'nın futbolcu Ognjen Vranjes ile yasak aşk yaşadığı ve oyuncunun peşine Sırp mafyası taktığı iddia edildi.

"JELENA IRKÇILIK YAPIYOR"

Adı Jelena ile yasak aşk dedikodularına karışan Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes, ölüm tehditleri aldığını ve hayatından endişe etiğini belirtirken, Jelena'nın ırkçılık yaptığını ifade etti.

Ognjen Vranjes

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Sırp basını, Beşiktaş'tan ayrılan Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın, eşini Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığını yazdı. İhanet görüntüleri olduğu belirtilen fotoğraflar da internette hızla yayıldı. Bunun yanı sıra Sırp şarkıcı, iddiaların ve görüntülerin gerçek olmadığını açıkladı. Sırp basını, görüntülerin yayınlanmasını sağlayan Boşnak oyuncunun ölüm tehditleri aldığına yer verdi.

"SIRPLARI VE BOŞNAKLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

İddialara göre Tosic'in eşi Jelena, Ognjen Vranjes'e "Senin kariyerini ve hayatını bitireceğim." şeklinde mesajlar attı. Genç futbolcu ise 2 milyon euroluk tazminat davası açtı ancak bu kez de Jelena'nın peşine Sırp mafyasını taktığını öne sürerek, tehdit mesajlarını yayınladı.

Hayatından endişe ettiğini belirten genç futbolcu, Jelena'nın bu olay üzerinden Sırplar ve Boşnaklar arasında düşmanlık yaratmaya çalıştığını iddia etti. Jelena ise bu açıklamalar karşısında sessizliğini korudu.