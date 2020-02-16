: Eski takım arkadaşından Karius'a destek: Liverpool'da kalsaydı iyi işler yapardı

16.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:28

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce forması giyen Giulio Donati, Mainz'dan eski takım arkadaşı Loris Karius'a haksızlık yaptığını belirtti. Karius'un 2018 Şampiyonlar Ligi Finali'nde, Real Madrid'in gollerinde çok büyük hatalar yapması taraftarlar ve medya tarafından büyük tepkilere neden olmuştu. Giulio Donati, Karius'un Beşiktaş'a kiralanmasına sebep olan olaylar için, aşırı tepki verildiğini düşünüyor. Bir dönem Mainz'da beraber forma giydiği eski takım arkadaşını koruyan Donati, Karius için "Maalesef bütün medya ve taraftarlar bir hata için çok büyük tepkiler gösterebiliyor. Ancak, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasında onun katkısı çok büyüktü." dedi.

"KALSAYDI İYİ İŞLER YAPARDI"

İtalyan defans oyuncusu Donati, Karius'un Liverpool'da kalması halinde başarılı olabileceğine inandığını belirtti. Donati, "Şampiyonlar Ligi finalinde o hatayı yaptığında henüz genç biriydi. Eğer Liverpool'da kalsaydı, iyi işler yapardı. Şimdi Türkiye'de oynuyor ve maalesef artık bunu kanıtlama şansımız yok. " dedi. Donati, Alman file bekçisi ile beraber oynadığı dönem için; "Karius ile idman yaptığımız ve maça çıktığımız zaman, arkamda öyle bir kalecinin olması bana güven veriyordu. Onunla oynamak benim için her zaman pozitif bir durumdu." dedi.

BU SEZON 42 GOL YEDİ

Alman file bekçisi Loris Karius, bu sezon Beşiktaş forması ile 28 resmi karşılaşmaya çıktı. 26 yaşındaki kaleci bu karşılaşmalarda kalesinde 42 gol gördü.

(Sporx)

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