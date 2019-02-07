Eski Milli Futbolcu Emre Aşık'ın Eşi, Bir Erkekle Sarmaş Dolaş Eğlenirken Görüntülendi

Geçtiğimiz yıl eşini FETÖ'cü ilan edip boşanma davası açan eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, gece kulübünde bir erkek arkadaşıyla eğlenirken görüntülendi.

FETÖ'CÜ İLAN ETMİŞTİ

Emre Aşık, geçen sene 6 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma davası açmıştı. Başta eşiyle anlaşmalı boşanmayı kabul eden Yağmur Aşık, daha sonra itiraz edip karşı boşanma davası açmış ve aylık 25 bin lira nafaka talep etmişti. Bununla da kalmayan genç kadın, eski futbolcuyu FETÖ üyesi olmakla suçlayıp Aşık hakkında şikayette bulunmuştu. İkili, geçen ay boşanma davasını geri çekip sürpriz bir şekilde evliliğe devam kararı aldı. Ayrı oldukları dönemde eşine sosyal medyadan yazan kadınları ifşa eden Aşık, "Evli erkeğe meraklı ne çok kadın varmış" diye de tepki göstermişti.

"BİZİ ÇEKİYORLAR AL ÇABUK ONLARI"

Evliliğini kurtarmak istediğini belirtip eşi hakkındaki suçlamayla boşanma davasından vazgeçen Yağmur Aşık, Etiler'de görüntülendi. Yağmur Aşık, mekanda adının Mustafa olduğu öğrenilen bir kişiyle eğlenirken görüntülendi. 3 çocuk annesi Yağmur Aşık'ın yanındaki kişi görüntü alındığını fark edince panikledi. Sabaha karşı mekandan el ele çıkan ikili, montlarının kapüşonuyla önlem aldı. Görüntülendiklerini fark eden Aşık, erkek arkadaşına "Bizi çekiyorlar al onları çabuk" diye talimat verdi.