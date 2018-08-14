Eski Kaleci Davide Capello, İtalya'da Çöken Morandi Köprüsü'nde Ölümden Döndü

İtalya Serie A takımlarından Cagliari'de futbol hayatına başlayan eski kaleci Davide Capello, ülkesindeki faciadan kıl payı kurtuldu. İtalya Cenova'da Morandi Köprüsü'nün çöktüğü sırada arabası ile köprüden geçtiğini belirten Davide Capello, yaşamasının bir mucize olduğunu söyledi. İlk açıklamalara göre 22 kişinin hayatını kaybettiği faciada Davide Capello, arabası ile Morandi Köprüsü'nü kullanarak şehrin karşına geçmeye çalışırken köprünün çöktüğünü ifade etti.

"YOLUN AŞAĞIYA DOĞRU KAYDIĞINI GÖRDÜM"

Morandi Köprüsü'nde yaşanan faciaya yaşayan 33 yaşındaki eski kaleci, köprünün çökmesi sonrası arabası ile birlikte aşağıya uçtu. Davide Capello, yaşadığı korku dolu anları SkyTG24 kanalına anlattı. Yaşamasının bir mucize olduğunu söyleyen Davide Capello, olayı şu sözlerle ifade etti:

"Cenova'nın karşı yakasına geçmek için arabama bindim. Aslında normalde pek Morandi Köprüsü'nü kullanmam. Şehirde en fazla trafik olan yer orası... Tam köprüden geçiyordum ki dayanılmaz bir ses duydum. Önce köprünün çöktüğünü anlamadım. Ancak daha sonra ben arabanın içindeyken köprü ikiye ayrıldı. Yolun, gözlerimin önünde aşağıya doğru kaydığını gördüm. O anda şoka girdim. Hiçbir şey yapamadım. Yaklaşık 30 metre aşağıya yuvarlandım. Daha sonra arabam kolonlar ve moloz yığınlarının arasına sıkıştı. Ben mucizevi bir şekilde tek bir çizik bile almadan köprünün çöktüğü yerden çıktım. Buna hala inanamıyorum."

Genoa'nın savunma oyuncusu Domenico Criscito ve ailesinin de Morandi Köprüsü çökmeden 10 dakika önce köprüden geçtiği de öğrenildi.