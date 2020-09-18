Eski Fenerbahçeli Tolgay Arslan, Udinese ile sözleşme imzaladı
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Eski Fenerbahçeli Tolgay Arslan, Udinese ile sözleşme imzaladı

Serie A ekiplerinden Udinese, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Tolgay, böylece Serie A'da bu sezon forma giyecek 7. Türk oldu.

18.09.2020 22:44 | Son Güncelleme: 18.09.2020 22:52

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan, Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu, İtalyan temsilcisiyle 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Udinese Teknik Sorumlusu Pierpaolo Marino transfer sonrasında, "Tolgay Arslan orta sahada bir joker. Oyunu kurarken ve sonlandırırken çok değerli. Uluslararası tecrübesi de muhteşem." açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta oynayan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

İTALYA'DAKİ 7. TÜRK OLDU

Öte yandan Tolgay Aslan; Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve Mert Çetin'in ardından Serie A'da forma giyen 7. Türk futbolcu oldu.

Eski Fenerbahçeli Tolgay Arslan, Udinese ile sözleşme imzaladı
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