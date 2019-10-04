Eski Fenerbahçeli Aatıf, Kadıköy'deki performansıyla tepki çekti!

Fenerbahçe'den Antalyaspor'a giden deneyimli orta saha oyuncusu Aatıf Chahechouhe, Kadıköy'de gösterdiği performansla tepki çekti.

04.10.2019 22:50
Eski Fenerbahçeli Aatıf, Kadıköy'deki performansıyla tepki çekti!

Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin evindeki 15 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından oynadığı 15 maçta sahasında yenilgi yüzü görmeyen Sarı Kanarya 342 gün sonra Antalyaspor'a yenildi.

Aatıf'ın pas vermediği pozisyon

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, eski Fenerbahçeli Aatıf'ı yerden yere vurdu. Bir pozisyonda bomboş durumda olan Mukairu'ya pas atmayıp çalıma giren deneyimli oyuncu, sosyal medyada tepki çekti. İşte Aatıf ile ilgili yapılan yorumlar:

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YORUMLAR (5)

  • .:
    ATIRF MAÇIN SONLARINA DOĞRU BİLEREK 4-5 DEFA TOPU KAPTIRDI . MİLLETİ ENAYİ SANIYOR BUNLAR . ADAMIN İÇİNDEKİ GAYET NET BELLİ . HİÇ OLMASSA MAÇ BERABERE BİTSİN DİYE FB YE VERDİ TOPU .
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  • SOKAKTAKİ FB Lİ:
    Vaaybe dört koldan algı, FENERASYON yetmedi FB den gitmiş oyuncuları bile kullanıyolar, oysa PARATOR bir göz kırpmasıyla maç kazanıyor, ayıptır gnahtır, adamlar alnının teriyle ekmek parasına koşturuyolar iftira kanınıza işlemiş sizin.
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  • EFEDAYI:
    Fenerbahçe''ye Atıf''ta yardım etse bu Ersun Yanal olduktan sonra cacık bile olmaz . Takımı sahada bırakıp kaçan , önemli bir maç öncesi antremanı iptal edip yat alemine gidenden ne hayır gelir ?
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  • NURİ GÖRÜR:
    Aatıf'' a yakışmadı; müslümanlık övünmekle olmaz, dürüstlükle olur. Hakem Fenerbahçelilere gerekli kartların çoğunu da göstermedi.
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  • CANMEN:
    TEPKI CEKECEK NEEE YAPTI. . . TAKIMI ICIN GAYET IYI OYNADI. . . . AYNI BIZDEKI PERFORMANSI. . . . TANIDIGIMIZ AATIF. . . . HAZIM ETMESINI BI öGRENELIM. . . . EFENDILIK BUNDAN IBADETTIR. . . . BAZEN KIMIN TARAFTARI OLDAGI HIIIIC öNEMLI DEGIL. . . . TARAFTAR COOOOK TAHAMMüLSüZ AZICIKTA ADIL SPORSEVER OLMAK GEREKIR. . . . HANI BENDE FENER TARAFTARIYIM AMA BI YERE KADAR. . . . ADAM EKMEGINI ANTALYADA KAZANIYOR. . . . BIRILERI GELIP SIZLERI ISINIZIN BASINDA YUHALIYORMU. . . ALKISLARIM AATIFA. VE TEBRIKLER ANTALYA. . . BIZI KENDI TELASIMIZ YAKTI
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